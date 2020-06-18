В Казани троллейбус протаранил легковушку

В Казани троллейбус врезался в легковушку. Фото с места происшествия оказалось в соцсетях.

Авария произошла возле речного порта около 7 утра. На опубликованном фото видно, что каким-то образом отечественный автомобиль оказался поперек пути троллейбуса. В итоге троллейбус протаранил правый бок легковушки.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее на трассе М-7 в Татарстане ночью произошла крупная авария с участием легковушки и грузовика. Пострадали три человека.

