В Казани троллейбус протаранил легковушку
В Казани троллейбус врезался в легковушку. Фото с места происшествия оказалось в соцсетях.
Авария произошла возле речного порта около 7 утра. На опубликованном фото видно, что каким-то образом отечественный автомобиль оказался поперек пути троллейбуса. В итоге троллейбус протаранил правый бок легковушки.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее на трассе М-7 в Татарстане ночью произошла крупная авария с участием легковушки и грузовика. Пострадали три человека.
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