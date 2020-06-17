На трассе М-7 под Казанью грузовик превратил Volvo в груду металла

Фото: Пиксабей

На трассе М7 в Татарстане ночью произошла крупная авария с участием легковушки и грузовика. Видеозапись с места происшествия опубликована в соцсетях.

Как сообщают пользователи, авария произошла под Казанью возле кафе «Уют». На кадрах записи спасатели пытаются извлечь пострадавших из автомобиля, который больше напоминает груду металла.

«А еще говорят,Volvo самый безопасный автомобиль», — комментирует автор ролика.

По предварительным данным, в аварии погибших нет. Пострадало три человека. Подробности ДТП уточняются.

Ранее рядом с селом Шали на трассе М-7 опрокинулась фура с пивом. «В ближайших деревнях намечается «Октоберфест»», — пошутили в комментариях.

