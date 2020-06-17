В Госдуме оценили предложение ввести «ковидное» пособие для родителей-одиночек

Депутат Госдумы Елена Строкова прокомментировала предложение казанской общественницы Ирины Волынец о введении дополнительного пособия для родителей-одиночек на время пандемии коронавируса.

«Инициатива НРК предусматривает ежемесячные компенсации матерям-одиночкам и отцам-одиночкам, которые будут выплачиваться только до конца текущего года… Уверена, что родителей-одиночек необходимо поддерживать до совершеннолетия детей, а не только до конца 2020 года», — приводит ее слова RT.

Депутат подчеркнула, что во фракции ЛДПР уже предлагали проект федерального закона о социальной защите родителей, воспитывающих детей в неполной семье. Однако там меры не были временными.

Напомним, что глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила выплачивать дополнительное пособие родителям-одиночкам во время пандемии COVID-19.

Волынец — известный на федеральном уровне общественный деятель. Кроме активной деятельности в НРК, она отмечалась в СМИ как один из кандидатов в президенты РФ на выборах 2018 года.