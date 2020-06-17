Синоптики Татарстана предупредили о грозе ночью и утром 18 июня

В ночь на четверг и утром того же дня в Татарстане ожидаются грозы. Гидрометцентр РТ предупреждает, что сила ветра может достигать 15—20 м/с.

Грозы метеорологи допускают и вечером 17 июня. Также возможен град и сильный ветер.

Напомним, что сегодня днем в Казани прошел ливень, в результате несколько улиц города оказались затопленными. Уровень воды в одной из луж на проспекте Победы доходил автомобилям почти до капота.