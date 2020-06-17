Ученые: аспирин и ибупрофен вызывают осложнения при коронавирусе

Исследователи из Южной Кореи выяснили, что ряд лекарств нельзя принимать при заболевании коронавирусной инфекцией. Среди таких опасных медикаментов аспирин, ибупрофен и напроксен.

Нестероидные противовоспалительные препараты вызывают осложнения у пациентов с COVID-19. По информации ученых из университета Сонгюнгван (Сеул), у принимающих эти препараты пациентов более высок риск смертности, а также проблем с почками и сердцем.

В исследовании приняли участие более 1 800 человек, пишет Daily Mail. При этом авторы подчеркивают, прямой связи с ухудшением состояния пациентов обнаружить не удалось.

Ученые предложили медикам не назначать нестероидные противовоспалительные препараты пациентам с COVID-19 до появления более глубоких исследований, которые подтвердят или опровергнут связь лекарств с осложнениями.

Ранее гендиректор компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал о тестировании препарата от ревматоидного артрита, который может быть использован при лечении «ковидных» пациентов.

