Ученые: аспирин и ибупрофен вызывают осложнения при коронавирусе
Исследователи из Южной Кореи выяснили, что ряд лекарств нельзя принимать при заболевании коронавирусной инфекцией. Среди таких опасных медикаментов аспирин, ибупрофен и напроксен.
Нестероидные противовоспалительные препараты вызывают осложнения у пациентов с COVID-19. По информации ученых из университета Сонгюнгван (Сеул), у принимающих эти препараты пациентов более высок риск смертности, а также проблем с почками и сердцем.
В исследовании приняли участие более 1 800 человек, пишет Daily Mail. При этом авторы подчеркивают, прямой связи с ухудшением состояния пациентов обнаружить не удалось.
Ученые предложили медикам не назначать нестероидные противовоспалительные препараты пациентам с COVID-19 до появления более глубоких исследований, которые подтвердят или опровергнут связь лекарств с осложнениями.
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