Ученый объяснил, почему препарат от артрита тестируют на коронавирусных больных

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал об особенностях медицинского препарата «Левилимаб», который сегодня тестируют для лечения пациентов с COVID-19.

«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — приводит его слова RT.

Морозов утверждает, что молекула лекарства стала полностью разработкой его компании и не является копией западного медпрепарата.

«Наши коллеги разработали собственный режим применения этого препарата и начали его применять, исходя из клинической картины. Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение», — добавил ученый, добавив, что «коллегами» являются врачи из ЦКБ Управделами президента РФ.