ЕГЭ-2020 пройдет в четыре волны

ЕГЭ пройдет в четыре волны

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание Единого государственного экзамена в 2020 году. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

29 и 30 июня — пробный ЕГЭ. Школьникам на них приходить не нужно: в эти дни организаторы оценят готовность технических средств, копировальной техники, протестируют противоэпидемические процедуры.

3 июля: география, литература, информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).

6 и 7 июля: русский язык. Поскольку это самый массовый экзамен, то его разделили на два дня, чтобы не допустить скопления большого количества выпускников и обеспечить необходимую дистанцию между ними при рассадке.

10 июля: математика (профильного уровня).

13 июля: физика и история.

16 июля: обществознание и химия.

20 июля: первая часть экзамена по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, китайский, испанский), биология.

22 июля: раздел «Говорение» экзаменов по иностранным языкам.

Для тех, кто не сможет по уважительным причинам сдать ЕГЭ в установленные сроки (например, по болезни или потому что экзамены приходятся на один день), предлагаются дополнительные даты: 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля (по всем предметам). Если явиться на экзамен не получится и в эти дни, то можно будет прийти:

3 августа (география, литература, информатика, биология, история, иностранные языки).

5 августа (русский язык).

7 августа (обществознание, химия, физика, иностранные языки, профильная математика).

И, наконец, финальной датой будет 8 августа (если вдруг и в третью итерацию экзамена на него явиться не удастся).

По всем учебным предметам экзамен будет начинаться в 10 утра по местному времени.

ЕГЭ — только поступающим в вузы

Напомним, ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые поступают в вузы.

Школьникам будут проводить термометрию, организаторы обязаны быть в масках, между детьми должно быть не менее полутора метров, обязательна обработка рук дезинфицирующими средствами.



Как разъяснял 11 июня министр просвещения Сергей Кравцов, в рекомендациях РПН нет обязательного требования для учеников надевать на экзамен маски. Пока в обязательных требованиях Роспотребнадзора значится, что в них должны быть только организаторы. В регионах принимаются решения, в зависимости от эпидемической ситуации.



К 15 июня в школах России должна была завершиться выдача аттестатов всем выпускникам — отметки выставляются исходя из среднего балла.