Сдающие ЕГЭ школьники могут не сидеть в масках на экзамене

На пресс-конференции, которую министр просвещения России Сергей Кравцов провел сегодня для СМИ, были вновь озвучены требования к обеспечению безопасности во время проведения ЕГЭ.

Школьникам будут проводить термометрию, организаторы обязаны быть в масках, между детьми должно быть не менее полутора метров, обязательна обработка рук дезинфицирующими средствами.

На вопрос о том, как будут поступать, если термометрия покажет повышенную температуру у выпускника, Кравцов ответил:

— Медработник будет решать вопрос на месте. Самое важное — рисков надо избежать. В этом году увеличено количество резервных дней, когда можно будет сдавать ЕГЭ тем, кто не сможет это сделать в основные даты. И второе — уже принято решение по поводу августа, так что в случае форс-мажорных ситуаций даже те, кто придет сдавать в августе, успеют поступить в вузы.

Что касается того, будут ли выпускники сами сидеть на экзамене в масках, министр ответил, что в зависимости от эпидемической обстановки в регионах вся информация появится ближе к экзамену.

Но, по его словам, в рекомендациях РПН нет обязательного требования для учеников надевать на экзамен маски. Пока в обязательных требованиях Роспотребнадзора значится, что в них должны быть только организаторы.

Ранее в Рособрнадзоре школьникам рекомендовали приходить на экзамены в масках и перчатках. Однако там отметили, что если ребенок плохо переносит средства индивидуальной защиты, их можно будет снять.

