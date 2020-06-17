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«КАМАЗ» объявил о переходе вратаря «Урала» Мамина

15:08, 17.06.2020
«КАМАЗ» объявил о переходе вратаря «Урала» Мамина
Фото: vk.com/fckamaz

Вратарь из системы екатеринбургского «Урала» Алексей Мамин стал игроком «КАМАЗа», информирует пресс-служба набережночелнинского клуба.

За татарстанский клуб вратарь будет выступать на правах аренды под первым игровым номером.

21-летний Мамин уже присоединился к тренировочному процессу с основной командой.

В прошедшем сезоне вратарь выступал в ПФЛ за «Урал-2» и провел 13 матчей, в которых трижды сохранял свои ворота «сухими».

Отметим, что челнинский клуб нынешним летом расстался с вратарями Александром Кобзевым и Леонидом Балаганским.

Ранее лидер «КАМАЗа» Давид Караев подписал контракт с «Уралом».

СпортФутбол Татарстан
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