Нападающий «КАМАЗа» Караев перешел в «Урал»

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев стал игроком клуба РПЛ екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает пресс-служба челнинцев.

Футболист уже присоединился к уральской команде, но выступать за «Урал» в официальных матчах сможет начиная со следующего сезона.

В новом клубе Караев будет выступать под седьмым игровым номером.

В ПФЛ в сезоне-19/20 нападающий провел за «КАМАЗ» 16 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что нападающий «КАМАЗа» может перейти в «Крылья Советов».