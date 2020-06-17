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В Казани отменили этап Мировой серии по прыжкам в воду

14:16, 17.06.2020
В Казани отменили этап Мировой серии по прыжкам в воду
Фото: minsport.tatarstan.ru

Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. Он должен был пройти в сентябре.

«Этап Мировой серии в Казани в этом году не состоится. Надеюсь, нам его удастся провести в следующем сезоне», — цитирует Власенко ТАСС.

Ранее он сообщил, что ЧМ по водным видам спорта в Казани могут перенести.

Спорт Татарстан
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