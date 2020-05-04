ЧМ по водным видам спорта в Казани могут перенести из-за коронавируса

Президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду Алексей Власенко сообщил, что календарь соревнований по водным видам спорта может претерпеть серьезные изменения.

Функционер, в том числе, спрогнозировал вероятный перенос крупных спортивных мероприятий, запланированных в Казани. Такое решение может быть принято после переноса Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса.

«Пока большой вопрос, что в 2023 году тоже будет чемпионат мира по водным видам спорта. Календарь чемпионатов мира может измениться, все в мире сдвигается, и соревнования в Казани тоже могут сдвинуться. Мы для Казани планировали 2025 год», — сказал Власенко.

Напомним, Казань выиграла проведение ЧЕ-2021 по плаванию, ЧЕ-2024 и ЧМ-2025 по водным видам спорта.