Из Казани возобновляются поезда в Санкт-Петербург и Адлер
На Горьковской железной дороге возобновляется курсирование ряда поездов дальнего следования. Это связано с увеличением пассажиропотока.
Уже в июне возобновится курсирование поездов:
№375/117 сообщением Казань — Пенза — Адлер;
№87/88 сообщением Нижний Новгород — Адлер;
№133/134 сообщением Казань — Санкт-Петербург;
№133/683 сообщением Чебоксары — Санкт-Петербург.
В июле начнется работа поездов:
№59/60 сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург;
№501/502 сообщением Киров — Анапа;
№531/532 сообщением Киров — Адлер.
Ранее в Казани с 20 мая возобновили движение электричек в Волжск, Свияжск и Арск.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым