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Из Казани возобновляются поезда в Санкт-Петербург и Адлер

13:12, 17.06.2020
Из Казани возобновляются поезда в Санкт-Петербург и Адлер
Фото: Город Казань KZN.RU

На Горьковской железной дороге возобновляется курсирование ряда поездов дальнего следования. Это связано с увеличением пассажиропотока.

Уже в июне возобновится курсирование поездов:

№375/117 сообщением Казань — Пенза — Адлер;
№87/88 сообщением Нижний Новгород — Адлер;
№133/134 сообщением Казань — Санкт-Петербург;
№133/683 сообщением Чебоксары — Санкт-Петербург.

В июле начнется работа поездов:

№59/60 сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург;
№501/502 сообщением Киров — Анапа;
№531/532 сообщением Киров — Адлер.

Ранее в Казани с 20 мая возобновили движение электричек в Волжск, Свияжск и Арск.

Общество Татарстан
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