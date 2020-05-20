В Казани возобновили движение электричек в Волжск, Свияжск и Арск

В Казани с 20 мая возобновляется движение электричек в Волжск, Свияжск и Арск, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Поезд №6327 Казань — Албаба сократит маршрут и будет следовать до Свияжска. Отправление из Казани запланировано на 18.37, прибытие в Свияжск — на 19.53.

Время отправления поезда №6325 Казань — Волжск 17.21, прибытие запланировано на 18.57.

Поезд №6359 сообщением Казань — Свияжск отправляется в 19.29, прибытие — в 20.42.

Отправление поезда №6432 Казань — Арск запланировано на 10.32, прибытие — на 12.10.

Также с 21 мая возобновляется курсирование электричек №6304 сообщением Свияжск — Казань с отправлением в 6.11, прибытием в 7.28 и №6302 сообщением Свияжск — Казань с отправлением в 5.19, прибытием в 6.35.