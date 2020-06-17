«Барыс» объявил имя нового главного тренера клуба

Новым главным тренером «Барыса» назначен местный специалист Юрий Михайлис. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

«В новом сезоне «Барыс» решил доверить управление командой воспитаннику казахстанского хоккея. Юрий Владимирович работает в структуре «Барыса» с 2007 года, прекрасно знаком с организацией, игроками и всей клубной вертикалью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Соглашение с тренером подписано сроком на один сезон. Тренерский штаб Михайлиса будет обнародован чуть позже.

Ранее «Барыс» возглавлял тренер Андрей Скабелка, ушедший в отставку после окончания прошедшего сезона.