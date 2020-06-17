В Татарстане ищут участника ОПГ «Квартала», причастного к похищению человека — видео

Фото: МВД по РТ

Полиция Татарстана разыскивает подозреваемого в похищении человека участника группировки «Квартала». По мнению следствия, вместе с подельниками он избил и вывез из города индивидуального предпринимателя.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, к потерпевшему индивидуальному предпринимателю зимой обратился его знакомый — участник группировки «Квартала». Мужчина попросил предоставить ему свой автомобиль «Мерседес» для того, чтобы он провел серию «автоподстав».

Изначально потерпевший согласился на аферу. Однако потом передумал и заложил свой автомобиль в автоломбард. Участника ОПГ это разозлило, и он начал требовать, чтобы тот либо выполнил обещание, либо выплатил ему полмиллиона рублей.

Словесные угрозы перетекли в реальные: 4 апреля участники группировки избили предпринимателя на автомойке. После этого они закрыли мужчину в багажнике своего автомобиля, вывезли на другой конец города и начали избивать баллонным ключом от автомобиля, стеклянной бутылкой и кирпичом. Затем они хотели переехать его на машине, однако тот успел увернуться и скатился по склону к реке.

Все это время потерпевший кричал и звал на помощь. Жители ближайшего дома слушали его крики, однако в ответ посылали лишь крики, что вызовут полицию. Испугавшись, преступники покинули место.

Через некоторое время пострадавший смог выкарабкаться из оврага. Прохожие вызвали ему скорую помощь и полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Разбой». Четверо фигурантов установлены, трое из них были задержаны. Четвертый участник группировки, 29-летний Вагинак Цатурян по кличке Ваха, находится в розыске. О его местонахождении просят сообщать в полицию.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего группировщика Алексея Назарова, обвиняемого в том, что он с подельниками обстрелял автомобиль с тремя детьми.

