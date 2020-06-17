Медведев назвал три шока для экономики России во время пандемии COVID-19

Снижение цен на нефть, сокращение экспорта и ограничения, введенные в России из-за коронавируса, стали главными шоками для экономики в этом году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Падение цен на нефть Медведев считает главным шоком, «так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», написал он в статье для журнала «Россия в глобальной политике». В следующем году экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, невзирая на динамику цен на нефть.

Второй шок — это введение ограничений из-за коронавируса, продолжил зампред Совбеза.

Третий шок связан со снижением спроса на российские товары за рубежом. По мнению Медведева, новая вспышка пандемии может нанести по мировой экономике удар, «сопоставимый с мировыми войнами».

Пандемия COVID-19 приведет к беспрецедентному падению мирового ВВП, отметил Медведев. Так, по прогнозу Международного валютного фонда, в этом году мировую экономику ждет спад до 3%, и это будет максимальное падение со времен Второй мировой войны.

Ранее Медведев заявил, что в России число киберпреступлений за последние 5 месяцев выросло на 85%.

