Медведев заявил, что киберпреступность в России за последние 5 месяцев выросла на 85%

В России за последние 5 месяцев киберпреступность выросла на 85%. Об этом на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года сообщил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.



По его словам, пандемия коронавируса вынудила многих перевести деятельность в цифровой формат и это привело к росту киберпреступлений, пишет ТАСС.

С января по май число преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тыс., уточнил Медведев.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков ранее сообщил, что в республике участились случаи дистанционного мошенничества. «Поражает, насколько люди хотят быть обманутыми. Еженедельно похищают до 50 млн рублей», — сказал прокурор.

