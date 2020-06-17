Министр здравоохранения Татарстана: повышения смертности в этом году нет

Глава Министерства здравоохранения Татарстана Марат Садыков в рамках прямого эфира сообщил, что повышения смертности в республике этом году нет.

«В этом году показатель общей смертности в Татарстане находится в тех же пределах, что и в 2019, и 2018 году. Повышения смертности нет. Показатель общей смертности соответствует пяти месяцам 2018, 2019 годов». — передает его слова корреспондент «Реального времени».

В мае вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в Татарстане один из самых низких показателей летальности от COVID-19. На сегодняшний день в РТ зарегистрировано 11 смертей из-за коронавируса.