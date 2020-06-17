Стало известно, кто вошел в состав Общественной палаты России от Татарстана

Вчера Общественная палата России объявила итоги конкурса по отбору 43 членов Палаты седьмого состава от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Туда в том числе вошла общественница из Казани Ирина Волынец. Она представляет «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

В апреле президент РФ Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ по президентской квоте. В список вошла и помощник президента Татарстана на внештатной основе Наталия Фишман-Бекмамбетова. Позже 84 члена Палаты были избраны региональными общественными палатами. От Татарстана туда вошел заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

Первое пленарное заседание седьмого состава Палаты, который будет работать с 2020 по 2023 годы, запланировано на 19 июня, сообщается на сайте ОП РФ.