Эксперты считают, что ЦБ снизит ключевую ставку уже на этой неделе

Банк России может снизить ключевую ставку в пятницу, 19 июня. К таким выводам пришли аналитики, гласит консенсус-прогноз Bloomberg.

По мнению экспертов, вероятность снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт составляет 70%. Также не исключено, что ставка может быть понижена на 0,75 процентных пункта. Если снижение произойдет, то ставка в 4,5% станет минимальным уровнем за всю историю действующего с 2014 года режима таргетирования инфляции, передает РБК.



На решение о понижении влияют показатели инфляции и курса рубля. Помешать этому могут опасения второй волны пандемии коронавируса.



Напомним, что Банк России намекал, что готов снизить ключевую ставку, несмотря на то, что годовая инфляция «может несколько возрасти по мере выхода из базы расчета».