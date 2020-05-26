ЦБ может снова снизить ключевую ставку

Центробанк может снова снизить ключевую ставку. Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.

По словам Заботкина, совет директоров ЦБ допускает дальнейшее снижение ставки. Ставку могут снизить, несмотря на то, что годовая инфляция «может несколько возрасти по мере выхода из базы расчета», передает «Коммерсант».

Заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ставки, запланировано на 19 июня.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ЦБ РФ готовится в июне понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, чтобы оживить экономическую активность.

