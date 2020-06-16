РУСАДА будет проверять геотеги и списки друзей российских спортсменов в соцсетях

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начнет следить за социальными сетями спортсменов в более тщательном режиме. В частности, там будут проверять написанные посты, комментарии, геотеги, списки друзей и многое другое.

«Соцсети — грандиозный информационный ресурс, в том числе и для антидопинговых служб. Мы регулярно их мониторим, причем сразу в нескольких направлениях. Важны геотеги — порой они не совпадают с тем местоположением, которое указано у спортсмена в системе ADAMS. Содержание постов, комментариев и какие ценности там декларируются. Список друзей — есть ли там дисквалифицированные спортсмены или тренеры», — заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В случае, если информация из ADAMS расходится с геотегом спортсмена в соцсетях, то агентство запросит пояснения, а также может направить внеочередное целевое тестирование.

Напомним, российское антидопинговое агентство приостановливало тестирование спортсменов на допинг из-за пандемии коронавируса.