РУСАДА приостановило проверку спортсменов на допинг до 1 мая

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приостановило тестирование спортсменов на допинг до конца апреля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила заместитель руководителя РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Совсем жесткие меры мы ввели меньше недели назад. Рассчитывали, что они будут актуальны в течение недели. Теперь придется продлить их до 30 апреля включительно», — сказала Пахноцкая.

Она также отметила, что подобные меры были приняты во многих других странах Европы и Америки. По словам Пахноцкой, приостановка связана с возникшими трудностями организации работы допинг-офицеров во время карантина.

Напомним, накануне в России были продлены выходные до 30 апреля.

