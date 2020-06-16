«Люди только здоровее будут»: татарстанский бизнес не против сокращения новогодних каникул

Посягнул на святое: сенатор предложил сократить новогодние каникулы до трех дней

Сегодня стало известно о том, что глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил в Минтруд на отзыв проект закона о том, чтобы сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней. Агентство «РИА Новости» цитирует документ: «Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января».

Сенатор объясняет эту инициативу тем, что с 30 марта по 30 апреля президент России Владимир Путин установил режим нерабочих дней с сохранением зарплаты, а период между майскими праздниками объявил выходными днями. При этом режим нерабочих дней не засчитывается в счет отпуска — а значит, и оплачиваемый отпуск сотрудникам, которые вынуждены были месяц сидеть дома, тоже в этом году полагается. С учетом перенесенного парада, голосования по поводу поправках в Конституцию и других экстренных выходных, в 2020 году резко возрастает количество нерабочих дней.

«Это не компенсирует три месяца простоя экономики»

Реакция федеральных спикеров на эту инициативу поступала сегодня в течение дня. Так, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков не поддерживает этого предложения, поскольку это нарушает права работников и не компенсирует три месяца простоя экономики.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков не поддерживает этого предложения. Фото eanews.ru

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов из ЛДПР тоже сомневается в том, что урезанные каникулы смогут восстановить российскую экономику. Он предупреждает, что, наоборот, в это время убытки могут понести и отрасли, которые традиционно зарабатывают именно на праздниках. Кроме того, по его предположению, граждане тоже негативно отреагируют на попытку отобрать у них праздники.



«Люди только здоровее будут»

«Реальное время» опросило представителей бизнес-сообщества Татарстана о том, как они относятся к этой идее.

Марат Шакиров, директор Филиала ПАО «МТС» в Республике Татарстан, тоже не видит для себя никаких принципиальных изменений, даже если законопроект будет принят:

— Учитывая тот факт, что за время самоизоляции мы научились работать удаленно, я не вижу в вопросе сокращения нерабочих дней принципиальной пользы или угрозы. Фронт-офис у нас в любом случае работает, уже начиная со 2 января, а руководящий состав мобилен и всегда готов к принятию ключевых решений.



Эдуард Коваленко, директор по развитию бизнеса группы компаний Softline в ПФО, утверждает, что вместо длинных выходных его компания будет рада работать:

— На мой взгляд, сокращение новогодних каникул может быть позитивно воспринято со стороны представителей тех отраслей, которым пришлось приостановить свою работу на время пандемии. Что касается IT и Softline в частности, наша деятельность не была остановлена ни на один день. В период пандемии многие наши заказчики были вынуждены экстренно перестраивать ИТ- и ИБ-инфраструктуру, и мы помогали им внедрить необходимые ИТ-решения и перестроить бизнес-процессы в соответствии с новыми требованиями. И будем рады продолжить реализацию крупных проектов зимой, в том числе вместо длинных выходных.



«Для меня как для предпринимателя это хорошо»

Наталья Льдинова, директор и совладелец рекламного агентства Well Media, была бы рада принятию этого закона:

— Положительно отношусь, для меня как для предпринимателя это хорошо. Что бы там ни было, бизнес не отдыхает в эти дни все равно, рекламная кампания запускается. Всегда приходилось договариваться с сотрудниками, устраивать какие-то дежурные смены на новогодние каникулы. Поэтому увеличение рабочих дней в начале января для меня только плюс.



Ресторатор Михаил Клопоух (директор компании O.F.S.) относится к укороченным каникулам спокойно, даже несмотря на угрозу сокращения доходов от традиционных новогодних ресторанных посиделок:

— Если говорить в целом о стране, нормально отношусь к укороченным новогодним каникулам: во всем мире так — вообще 1-2 дня отдыхают. Это же вызвано необходимостью: надо наверстывать упущенное. А люди только здоровее будут, больше продуктов произведут, больше денег заработают. И мы тоже готовы к этому. Обычно гости за первые семь дней все деньги оставляют, а потом не ходят в рестораны — и выручки в последующие дни у нас уже нет все равно. Думаю, просто январь следующего года будет ровнее, а по итогам месяца будет такая же выручка. Те деньги, которые люди не потратят в первую неделю, потом по месяцу распределятся. А с другой стороны, ведь есть не только чисто банкетные рестораны, но и те, в которые каждый день ходят.



«Увеличение количества рабочих дней в январе может повредить внутреннему туризму»

А вот отельер Марина Решетникова, владелица «Апарт-отеля» на Пушкина, 26 инициативе сенатора ожидаемо не рада:

— Всем нам, конечно, надо восстанавливаться — и бизнесменам, и сотрудникам. А в нашей республике к российским праздникам добавляются и татарстанские. Но пусть все-таки новогодние праздники будут. Увеличение рабочих дней в январе может повредить внутреннему туризму. Сейчас зарубежный туризм, наверное, не оживет, так пусть хотя бы российский туризм оживится.



С ней частично согласен Султан Сафин, президент компании «Тубэтэй»:

— Мы же как отрасль досуга обычно в новогодние праздники всегда работаем. И на нас такое решение может негативно сказаться с точки зрения сокращения выручки: как правило, в праздничные дни из других регионов России очень много приезжает туристов. У нас рекордные выручки на майские и новогодние праздники, если брать срез по году. Если будет мало праздничных дней, то не все могут решиться поехать, такой может быть эффект. Но может быть как раз наоборот, 3 дня — и все решат в эти дни поехать. А с точки зрения работы для нас мало что поменяется: мы обычно сокращенно трудимся 31 декабря, 1 января отдыхаем, а со второго — уже в бой.



Екатерина Аблаева, Людмила Губаева