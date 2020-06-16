Роман Широков: «Выезд к «Уралу» — нелегкая история, но «Рубину» будет полегче»

Бывший футболист сборной России и эксперт «Матч ТВ» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и казанским «Рубином».

«Выезд в Екатеринбург — нелегкая история. «Урал» не только дома, но и вообще пытается играть в атакующий футбол. В этом плане, наверное, «Рубину» будет чуть полегче. Потому что, играя с тем же «Тамбовом», соперник забетонировался, и казанцам было тяжело», — сказал Широков.

По его словам, многое будет зависеть от того, воспользуется ли «Рубин» плохой обороной уральцев или нет.

«Урал» является самой пропускающей командой РПЛ в нынешнем сезоне. После 22 сыгранных туров, уральский клуб пропустил 41 мяч и с отрывом лидирует по данному показателю.

Напомним, в конце 2019 года «Рубин» возглавил новый главный тренер Леонид Слуцкий. Под его руководством клуб успел сыграть три матча в РПЛ, набрав в них 4 очка. Казанцы сыграли вничью с «Тамбовом», проиграли в домашней встрече «Крыльям Советов», а в последнем перед перерывом туре обыграли тульский «Арсенал».



«Рубин» возобновит сезон 20 июня в Екатеринбурге, где встретится с местным «Уралом».

