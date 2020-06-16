Для татарстанских больниц закупят масок и перчаток почти на 100 миллионов

Девять миллионов масок и перчаток почти на 100 миллионов

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана («Таттехмедфарм») объявило десяток тендеров на закупку перчаток и масок на общую сумму 95,7 миллиона рублей.

Во всех этих тендерах указано, что закупки осуществляются «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Больше всего — 22,5 миллиона — потратят на поставку смотровых перчаток разных размеров и модификаций в количестве 1 635 000 пар. Цена за одну варьируется от 10,6 до 14,5 рубля. Поставка по этому тендеру разбивается на два периода: с момента определения победителя, 6 июля, до 10 августа и с 11 августа по 25 сентября 2020 года.

Больше всего — 22,5 миллиона — потратят на поставку смотровых перчаток разных размеров и модификаций. Фото smallcaps.com.au

Еще 22,4 миллиона пойдут на одноразовые медицинские маски производства ООО «ТФК ОРТО». Их должны поставить в течение семи дней со дня подписания договора. Всего будет закуплено 3 252 00 таких масок по 6,9 рубля каждая.

Всего по этим тендерам для татарстанских больниц закупят 4,6 миллиона пар перчаток на 65,3 миллиона рублей и 4,5 миллиона масок на 30,3 миллиона рублей.

Еще 15,7 миллиона «Таттехмедфарм» потратит на закупку бесконтактных инфракрасных термометров производства «Апексмед Интернэшнл Б.В.». Их нужно 3 098 штук стоимостью по 5,2 тысячи каждый. Договор на их поставку действует до конца года.

Пресс-секретарь «Таттехмедфарма» Лилия Никитина пояснила «Реальному времени», что тендеры объявили в основном в расчете на татарстанских поставщиков. Информации о том, в какие именно больницы поступят маски и перчатки, наше издание получить не смогло.

В конце мая работники «Нижнекамскнефтехима» бесплатно передали врачам Детской городской больницы в Нижнекамске партию из 2 тысяч масок. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

20 тысяч масок от «Нижнекамскнефтехима»

Одно из предприятий в Татарстане, которое выпускает маски на собственной производственной линии, закупленной в Китае, — ПАО «Нижнекамскнефтехим». С начала пандемии коронавирусной инфекции сотрудники «Нижнекамскнефтехима» не раз оказывали поддержку медицинским работникам. Например, в конце мая работники предприятия бесплатно передали врачам Детской городской больницы в Нижнекамске партию из 2 тысяч масок, а Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница получила от нефтехимиков уже более 20 тысяч медицинских масок.

Дарья Пинегина