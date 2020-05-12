В Татарстане предложили амнистировать штрафы за нарушение самоизоляции

Фото: Максим Платонов

Общественник Дмитрий Румянцев предложил амнистировать тех, кто получил штраф за нарушение режима самоизоляции. Видеообращение к депутатам Госсовета РТ он опубликовал в Telegram.

«Если уже снимают ограничения по самоизоляции, почему бы не ввести амнистию по штрафам, которые людям выписали. Они должны мучаться и оплачивать эти баснословные штрафы?» — заявил активист.

Напомним, что правоохранительные органы республики за период самоизоляции выявили 27 460 административных правонарушений.

