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В Татарстане предложили амнистировать штрафы за нарушение самоизоляции

11:26, 12.05.2020
В Татарстане предложили амнистировать штрафы за нарушение самоизоляции
Фото: Максим Платонов

Общественник Дмитрий Румянцев предложил амнистировать тех, кто получил штраф за нарушение режима самоизоляции. Видеообращение к депутатам Госсовета РТ он опубликовал в Telegram.

«Если уже снимают ограничения по самоизоляции, почему бы не ввести амнистию по штрафам, которые людям выписали. Они должны мучаться и оплачивать эти баснословные штрафы?» — заявил активист.

Напомним, что правоохранительные органы республики за период самоизоляции выявили 27 460 административных правонарушений.

Общество Татарстан
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