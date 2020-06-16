Казгордума решила приватизировать открывашки, рукомойник и 12 ванн

Депутаты Казгордумы приватизируют движимое имущество, в число которого вошли консервные открывалки, ванны, емкости для еды и рукомойник. Документ опубликован на сайте исполкома.

Согласно документу, в целях пополнения доходной части бюджета Казгордума решила приватизировать движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности Казани. Как пояснили в исполкоме, имущество осталось после проведения в Казани чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills 2019.

Среди объектов приватизации числится 12 ванн, лопата для перемешивания, две открывалки для консервов, рукомойник, различные гастроемкости, 37 ножей и три хлебницы.



Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов поручил сформировать списки по распределению техники, мебели, закупленной к WorldSkills 2019. Планировалось, что оборудование получат татарстанские техникумы и училища.