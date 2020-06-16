Новый коронавирус, выявленный в Пекине, ученые посчитали еще более заразным

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, скорее всего, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в районе Фэнтай в Пекине в субботу был временно закрыли, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай власти ввели режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

«Я считаю, что обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», — заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю в интервью газете «Хуаньцю шибао».

Он обратил внимание на то, что эпидемия в Ухане была зимой, когда условия способствуют распространению коронавируса. В Пекине же сейчас высокая летняя температура, однако это не помогает замедлению болезни.

Чжаньцю вместе с тем отметил, что Китай уже накопил значительный опыт и разработал действенные механизмы для борьбы с распространением Covid-19.

Однако профессор признал, что появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцин.



Ранее врач-эндокринолог рассказала о частом осложнении после перенесенной коронавирусной инфекции. Ученые считают, что коронавирус негативно влияет на центральную нервную систему.

