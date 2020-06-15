У переболевших коронавирусом выявили нарушения в работе центральной нервной системы

Фото: Максим Платонов

Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала о частом осложнении после перенесенной коронавирусной инфекции. Ученые считают, что коронавирус негативно влияет на центральную нервную систему.

По словам эксперта, у многих переболевших даже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 снова проявляется озноб.

«Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», — объяснила Павлова в беседе с «Комсомольской правдой».

Пациент принимает это за повторное заболевание и начинает пить лекарства. Врачи же рекомендуют пить теплый травяной чай, а также морсы с сезонными ягодами.

Ранее вирусолог рассказал, как подготовить организм ко второй волне коронавируса.

