В Нижнекамске изменили время рейсов автобуса до Камских Полян
В Нижнекамске с 15 июня изменилось время рейсов маршрута №116, следующего до Камских Полян.
Теперь от автовокзала Камских Полян автобус будет отправляться в 05.30 (ранее 05.50) и в 06.50 (ранее 07.10).
Изменения в расписании сделаны по многочисленным просьбам пассажиров, отмечает пресс-служба Нижнекамского района.
В апреле в Альметьевском районе запустили бесплатные автобусы до дач. С их расписанием можно ознакомиться здесь.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым