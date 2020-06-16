В Нижнекамске изменили время рейсов автобуса до Камских Полян

В Нижнекамске с 15 июня изменилось время рейсов маршрута №116, следующего до Камских Полян.

Теперь от автовокзала Камских Полян автобус будет отправляться в 05.30 (ранее 05.50) и в 06.50 (ранее 07.10).



Изменения в расписании сделаны по многочисленным просьбам пассажиров, отмечает пресс-служба Нижнекамского района.

В апреле в Альметьевском районе запустили бесплатные автобусы до дач. С их расписанием можно ознакомиться здесь.