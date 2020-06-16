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В Нижнекамске изменили время рейсов автобуса до Камских Полян

03:26, 16.06.2020
В Нижнекамске изменили время рейсов автобуса до Камских Полян
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске с 15 июня изменилось время рейсов маршрута №116, следующего до Камских Полян.

Теперь от автовокзала Камских Полян автобус будет отправляться в 05.30 (ранее 05.50) и в 06.50 (ранее 07.10).

Изменения в расписании сделаны по многочисленным просьбам пассажиров, отмечает пресс-служба Нижнекамского района.

В апреле в Альметьевском районе запустили бесплатные автобусы до дач. С их расписанием можно ознакомиться здесь.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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