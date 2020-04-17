В Альметьевске автобусы будут бесплатно перевозить садоводов

Власти Альметьевска сообщили, что с субботы в городе начнут работать сезонные садоводческие маршруты. Проезд в них будет бесплатным.

Работать будут маршруты № 5С, 6С, 7С, сообщает пресс-служба администрации Альметьевска. Автобусы будут ходить по следующему расписанию: