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В Альметьевске автобусы будут бесплатно перевозить садоводов

19:58, 17.04.2020

Власти Альметьевска сообщили, что с субботы в городе начнут работать сезонные садоводческие маршруты. Проезд в них будет бесплатным.

Работать будут маршруты № 5С, 6С, 7С, сообщает пресс-служба администрации Альметьевска. Автобусы будут ходить по следующему расписанию:

  • Маршрут №5С — вторник, четверг, суббота. Время выезда и время прибытия: 07:00—08:00, 08:20—09:20, 09:40—10:40, 11:00—12:00, 15:00—16:00, 16:20—17:20, 17:40—18:40.
  • Маршрут №6С — среда, суббота, воскресенье. Время выезда и время прибытия: 08:00—09:00, 09:20—10:20, 10:40—11:40, 15:00—16:00, 16:20—17:20, 17:40—18:40.
  • Маршрут №7С — четверг, суббота, воскресенье. Время выезда и время прибытия: 07:00—08:15, 08:20—09:35, 09:40—10:55, 11:00—12:15, 15:00—16:15, 16:20—17:35, 17:40—18:55.
БизнесТранспорт Татарстан
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