Названа дата вручения премии «Оскар»

Церемонию вручения кинопремии «Оскар» перенесли с 28 февраля 2021 года на 25 апреля того же года.

Американская академия киноискусств, присуждающая награды, планирует опубликовать шорт-листы претендентов на кинопремию в ряде категорий 9 февраля 2021 года. Номинантов на премию объявят 15 марта 2021 года, сообщила академия в своем Twitter.

Ранее 93-ю по счету церемонию вручения награды планировали провести 28 февраля следующего года. Американские СМИ неоднократно писали о возможности переноса мероприятия из-за последствий пандемии коронавируса. Теперь эта информация официально подтвердилась.

Помимо этого, академия киноискусств сообщала на прошлой неделе, что с 2022 года будет включать ровно 10 картин в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Сейчас в эту категорию попадает от пяти до 10 кинокартин.

В этом году эксперты Американской киноакадемии признали лучшим фильмом картину корейского режиссера Пона Чжун Хо «Паразиты». Он же был признан лучшим режиссером. «Оскар» за лучшую актерскую работу достался Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер».

