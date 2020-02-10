«Оскар» за лучший фильм получили «Паразиты»
Эксперты Американской киноакадемии признали лучшим фильмом картину корейского режиссера Пона Чжун Хо.Он же был признан лучшим режиссером.
#Oscars Moment: @ParasiteMovie wins for Best Picture. pic.twitter.com/AokyBdIzl5— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
«Оскар» за лучшую актерскую работу достался Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер».
Рене Зеллвегер была признана лучшей актрисой за картину «Джуди».ОбществоКультура
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