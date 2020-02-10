Новости общества

08:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Оскар» за лучший фильм получили «Паразиты»

07:52, 10.02.2020
«Оскар» за лучший фильм получили «Паразиты»

Эксперты Американской киноакадемии признали лучшим фильмом картину корейского режиссера Пона Чжун Хо.Он же был признан лучшим режиссером.

«Оскар» за лучшую актерскую работу достался Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер».

Рене Зеллвегер была признана лучшей актрисой за картину «Джуди».

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров