В Казани во время ДТП кусок забора отлетел в припаркованный автомобиль

В Казани во время ДТП кусок забора отлетел в припаркованный автомобиль. Видео выложили в телеграм-канале «Казань заборная».

«11 июня в Казани произошло ДТП, показательно демонстрирующее прочность придорожных заборов. При столкновении автомобиля с забором последний разлетелся в щепки, образовав смертельно опасную шрапнель (обратите внимание какое ускорение получил заборный столб, который, казалось бы, прочно забетонирован основанием к земле). К счастью, никто из прохожих на этот раз не пострадал», — пишет автор «Казани заборной».

По его словам, на кадрах видно, что легковой автомобиль массой около 1,5 тонн на скорости около 40 км/час с лёгкостью деформировал придорожный забор. При этом горизонтальные балки забора при ударе хлыстообразно вырвали вертикальный опорный столб забора, который с большой скоростью улетел в сторону тротуара, задев припаркованный автомобиль.

«Очевидно, что забор данной конструкции при столкновении с ним автомобиля представляет очень большую опасность для всех окружающих. К тому же, столь маленький участок забора нисколько не ограничивает пешеходов перейти дорогу в неположенном тесте. С другой стороны, забор создаёт ложное чувство защиты пешеходов от автомобилей», — говорится в телеграм-канале.

Заборы в Казани раскритиковал блогер Илья Варламов. «Мне приходит все больше сообщений с жалобами на тотальную заборизацию Казани. Заборов там построили уже столько, что хватило бы огородить всю трассу до Набережных Челнов», — написал Варламов.

Он также говорил, что от удара автомобиля металлический забор только повышает опасность для пешеходов на тротуаре.

Позже глава Госавтоинспекции Татарстана Ленар Габдурахманов согласился, что в Казани, «возможно, где-то и впрямь перестарались» с заборами.