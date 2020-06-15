Напавший на полицейских в Москве оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчины, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что стрелок скончался.

Представитель столичного главка СК Юлия Иванова уточнила, что нападавший сейчас находится в больнице, пишет «РИА Новости».

Сегодня вечером сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение ПДД, и в этот момент мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. Он попал полицейским в голову и ноги, те ранили его в ответ. Возбуждено уголовное дело.

