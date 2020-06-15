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Происшествия

Напавший на полицейских в Москве оказался жив

21:47, 15.06.2020
Напавший на полицейских в Москве оказался жив
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчины, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что стрелок скончался.

Представитель столичного главка СК Юлия Иванова уточнила, что нападавший сейчас находится в больнице, пишет «РИА Новости».

Сегодня вечером сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение ПДД, и в этот момент мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. Он попал полицейским в голову и ноги, те ранили его в ответ. Возбуждено уголовное дело.

ПроисшествияОбщество
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