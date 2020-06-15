Следком возбудил дело по факту невыплаты зарплаты более 200 работникам завода в Нижнекамске

Следователи в Нижнекамске возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы более 200 сотрудникам ООО «Завод крупнопанельного домостроения».

Согласно предварительной версии, в марте — апреле этого года руководство ООО «Завод крупнопанельного домостроения» не выплачивало своим работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты на сумму более 7,7 млн рублей. При этом предприятие систематически направляло основную часть доходов на иные нужды завода.



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

Ранее прокуратура Татарстана добилась выплаты работникам ООО «КамгэсЗЯБ» задолженности по заработной плате на общую сумму 5 млн рублей. Также генеральный директор предприятия Фасиль Сафиуллин отменил приказ о сокращении с 30 июня 311 работников.

