В КФУ разработали VR-технологию для обучения рабочим переговорам

Высшая школа ИТИС и ИСФНиМК КФУ с компанией Cerevrum разработали методику, которая позволяет обучить сотрудников ведению рабочих переговоров с помощью технологии виртуальной реальности.



Сначала ученые создали методологию, которая включает правильную последовательность действий при реальных сценариях рабочего процесса с различными персонажами. После этого их воплотили с помощью технологий виртуальной реальности.

В начале обучения каждый участник эксперимента просто зачитывал последовательность фраз для определенной ситуации, позже часть слов пропадала и их надо было восстановить по памяти. На третьем этапе участникам нужно было восстановить фразы полностью. При этом разрешалось самому пробовать применять различные варианты действий, провоцируя персонажей на реакции, и смотреть, куда приведет эта ветка сценария.

Так, при повторении подобной ситуации в реальном мире фактор стресса значительно снижается, а ответы собеседника перестают быть неожиданными.

Отмечается, что во время таких тренировок происходит полное погружение в воспроизведенную реальную ситуацию. Помещение офиса прописано до мелочей, все персонажи имеют мимику, они двигаются и разговаривают.

Помимо этого, исследования показали, что виртуальное обучение обеспечивает большую концентрацию внимания, чем обычное обучение в компьютерном классе. Ребята, которые обучались при помощи виртуальных технологий, запомнили в полтора раза больше фраз.

Данную технологию уже применяют в обучении сотрудников крупных российских и зарубежных сетевых магазинов, например “Перекресток” и Walmart, отмечает пресс-служба КФУ.

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