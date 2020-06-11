В Татарстане изобрели бесконтактные дезинфекторы для рук

В Татарстане разработали бесконтактный дезинфектор для рук. Агентство инвестиционного развития РТ совместно с подведомственной организацией — Корпорацией экспорта республики — ведут работу по реализации проекта.

Аппарат создан для моментальной бесконтактной обработки рук антисептиком для профилактики против заражения различными вирусными, бактериальными, грибковыми заболеваниями.

Дезинфектор для рук сделан в корпусе из композитной панели 3 мм. Его удобно прислонить к стене, поскольку ревизионное окно для замены антисептика расположено сбоку аппарата.

Бесконтактный дезинфектор используется аналогично подобным аппаратам: когда устройство включено, нужно поместить руки в камеру распыления ладонями вверх, дождаться распыления жидкости, после чего растереть ее по рукам.

Средний срок службы такого аппарата — 5 лет.

Как отметила глава АИР РТ Талия Минуллина, бесконтактный дезинфектор можно использовать в общественных местах республики и страны. Она подчеркнула, что для малого бизнеса предусматривается рассрочка на приобретение данного аппарата. Минуллина обратила внимание на то, что устройство актуально не только в период пандемии, но и в дальнейшем, передает пресс-служба АИР РТ.

Также в Татарстане специалисты Центра цифровой трансформации запустили пилотный проект, который определяет уровень соблюдения жителями республики масочного режима и социального дистанцирования. Пока что новая технология на основе искусственного интеллекта работает в тестовом режиме на станции казанского метрополитена «Проспект Победы».

