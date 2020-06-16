С сегодняшнего дня изменится расписание пригородного поезда Канаш — Казань

С сегодняшнего дня, с 16 июня, изменится расписание пригородного поезда №6102 сообщением Канаш — Казань.

Теперь пригородный поезд будет отправляться со станции Канаш в 8.42. Далее изменения коснуться всех остановочных пунктов по ходу следования. Поезд прибудет на станцию Казань в 11.38.

По новому графику поезд будет курсировать до 7 июля. Изменения в расписании связаны с ремонтными работами на перегоне Черусти — Ильичев, передает мэрия Казани.

Также с 15 июня по новому графику курсируют электрички до Шемордана, Ижевска, Кизнера, Вятских Полян, Арска и Сосновки. Изменения в расписании связаны с ремонтом на железнодорожных перегонах.

