Новости бизнеса

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Казани с 15 июня изменится расписание электричек

15:19, 08.06.2020
В Казани с 15 июня изменится расписание электричек
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с 15 июня изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

По новому графику будут курсировать электрички до Шемордана, Ижевска, Кизнера, Вятских Полян, Арска и Сосновки. Изменения в расписании связаны с ремонтом на железнодорожных перегонах.

С подробным расписанием электричек можно ознакомится на сайте АО «Содружество» (входит в РЖД).

С 1 июня в Казани возобновилось курсирование 19 электричек.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем