В Казани с 15 июня изменится расписание электричек

В Казани с 15 июня изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

По новому графику будут курсировать электрички до Шемордана, Ижевска, Кизнера, Вятских Полян, Арска и Сосновки. Изменения в расписании связаны с ремонтом на железнодорожных перегонах.

С подробным расписанием электричек можно ознакомится на сайте АО «Содружество» (входит в РЖД).

С 1 июня в Казани возобновилось курсирование 19 электричек.

