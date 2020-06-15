В Татарстане два гостя избили хозяина дома скамейкой и санками

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В Татарстане после застолья двое гостей избили хозяина дома металлическими санками, скамьей и деревянными палками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как рассказали в ведомстве, случай произошел в деревне Большие Лызи Балтасинского района. Компания из трех человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент 26-летний гость из Нижнекамска и 30-летний житель Арска накинулись на 50-летнего хозяина дома.

Потерпевший госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной рваной раной головы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемые задержаны.

Ранее в Казани задержали пятерых участников субботней потасовки на Баумана. Молодые люди устроили драку в очереди за бургерами.

