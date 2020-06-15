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Тесты на коронавирус в «Нефтехимике» показали отрицательный результат

11:46, 15.06.2020
Тесты на коронавирус в «Нефтехимике» показали отрицательный результат
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Все проведенные в футбольном «Нефтехимике» тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательные результаты. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

«Футболисты, тренерский штаб и персонал нашего клуба 10 июня сдали тесты на COVID-19. По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат», — говорится в заявлении клуба.

Теперь команда продолжит подготовку к новому сезону в штатном режиме на своей тренировочной базе в Нижнекамске.

Ранее «Нефтехимик» опубликовал видеопоздравление с отрывками из фильма «Брат-2» на День России.

СпортФутбол Татарстан
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