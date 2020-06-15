Тесты на коронавирус в «Нефтехимике» показали отрицательный результат

Все проведенные в футбольном «Нефтехимике» тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательные результаты. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

«Футболисты, тренерский штаб и персонал нашего клуба 10 июня сдали тесты на COVID-19. По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат», — говорится в заявлении клуба.

Теперь команда продолжит подготовку к новому сезону в штатном режиме на своей тренировочной базе в Нижнекамске.

Ранее «Нефтехимик» опубликовал видеопоздравление с отрывками из фильма «Брат-2» на День России.