В Татарстане изучили положение молодых семей: у большинства денег хватает только на еду и одежду

В Татарстане у молодых семей денег хватает только на необходимую одежду (71,1%) и продукты (77,5%). К таким выводам пришли специалисты Минмолодежи Татарстана, которые провели исследование среди семей, членам которых 18—30 лет.

Судя по опросу, дети есть у 60% опрошенных, планируют рождение ребенка более 50% молодых семей. Молодые семьи настроены на рождение не только первого, но и последующих детей, сообщает пресс-служба министерства.

Покупку квартиры считают возможной 33,1% опрошенных, садового участка — 22,5%, автомобиля — 47,9%. Это может быть связано с тем, что только половина опрошенных довольна своей работой.

В соцопросе приняли участие 150 татарстанских семей, его курировали профессора, доктора социологических наук Раушания Зинурова и Андрей Тузиков.