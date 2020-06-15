Илдус Нафиков поручил прокурору Челнов навести порядок в медучреждениях

Фото: Реальное время

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил принять меры по улучшению ситуации в больницах Набережных Челнов, где люди жалуются на трудности в получении медицинской помощи.

В соцсетях пациенты возмущаются тем, что к врачу стало невозможно попасть. Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействую со СМИ Руслан Галиев, трудности отмечают в инфекционной больнице, БСМП, ПНД, горбольнице №5 и ряде других медучреждений города.

Глава ведомства, заслушивая доклад прокурора Набережных Челнов Дмитрия Ерпелева о ситуации в сфере здравоохранения, потребовал принять жесткие меры для того, чтобы люди были обеспечены медицинской помощью.

Ранее в Сети уже появлялись жалобы на очереди в «инфекционку» Набережных Челнов. Пользователи утверждали, что ждать приходилось до нескольких часов. После нескольких сообщений об очередях перед зданием инфекционной больницы были установлены скамейки.

