В Башкирии автомобиль протаранил столб, наклонил его и опрокинулся сам — видео

Фото: кадр видео из соцсети

В Башкирии в результате ДТП фонарный столб наклонился, а автомобиль перевернулся на крышу. О произошедшем рассказали пользователи в соцетях.

ДТП произошло в городе Белебей. На кадрах опубликованной с места аварии видеозаписи видно, что в результате удара бетонный фонарный столб наклонился под углом около 45 градусов. Сам автомобиль перевернулся и встал на крышу, запутавшись в проводах.

Информация о возможных пострадавших и причинах ДТП уточняется.

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