В Башкирии автомобиль протаранил столб, наклонил его и опрокинулся сам — видео
В Башкирии в результате ДТП фонарный столб наклонился, а автомобиль перевернулся на крышу. О произошедшем рассказали пользователи в соцетях.
ДТП произошло в городе Белебей. На кадрах опубликованной с места аварии видеозаписи видно, что в результате удара бетонный фонарный столб наклонился под углом около 45 градусов. Сам автомобиль перевернулся и встал на крышу, запутавшись в проводах.
Информация о возможных пострадавших и причинах ДТП уточняется.
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