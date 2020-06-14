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Происшествия

В Татарстане автомобиль вылетел с трассы в глубокий овраг — видео

09:21, 14.06.2020
В Татарстане автомобиль вылетел с трассы в глубокий овраг — видео
Фото: кадр видео из соцсети

В Татарстане автомобиль улетел в овраг. Видеозапись с места опубликована в соцсетях.

ДТП произошло на трассе Нурлат-Черемшан, рядом с селом Андреевка. Водитель не справился с управлением, и оказался в глубоком овраге. На кадрах видно, что автомобиль встал буквально вертикально.

Причины произошедшего пока выясняются. О возможных погибших и пострадавших не сообщается.

ПроисшествияАвто Татарстан
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