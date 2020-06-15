Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Стало известно, что президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Пока содержание подробная информация о ней не сообщается. Когда ее опубликовать, решит сам Путин.
Ранее Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
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