Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

Стало известно, что президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Пока содержание подробная информация о ней не сообщается. Когда ее опубликовать, решит сам Путин.

Ранее Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

