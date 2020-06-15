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Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

01:31, 15.06.2020
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Фото: kremlin.ru

Стало известно, что президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Пока содержание подробная информация о ней не сообщается. Когда ее опубликовать, решит сам Путин.

Ранее Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

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