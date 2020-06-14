Наиль Якупов перешел в хабаровский «Амур»
Нападающий Наиль Якупов в результате обмена перешел в «Амур». Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
26-летний форвард был обменян из «Витязя» за денежную компенсацию.
Якупов является воспитанником нижнекамского хоккея. В 2012 году он был выбран под общим первым номером драфта НХЛ командой «Эдмонтон Ойлерз». В КХЛ Якупов выступает с 2018 года.
Ранее нападающий был обменян в «Витязь» из питерского СКА на права двух молодых хоккеистов подмосковного клуба.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым