Наиль Якупов перешел в хабаровский «Амур»

Нападающий Наиль Якупов в результате обмена перешел в «Амур». Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

26-летний форвард был обменян из «Витязя» за денежную компенсацию.

Якупов является воспитанником нижнекамского хоккея. В 2012 году он был выбран под общим первым номером драфта НХЛ командой «Эдмонтон Ойлерз». В КХЛ Якупов выступает с 2018 года.

Ранее нападающий был обменян в «Витязь» из питерского СКА на права двух молодых хоккеистов подмосковного клуба.